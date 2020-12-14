Американских чиновников и политиков вакцинируют от коронавируса первыми

Разработчик вакцины от коронавируса Pfizer предложит Белому дому вакцину в приоритетном порядке. Чиновников всех ветвей власти вакцинируют уже на следующей неделе.

Разработчик вакцины от коронавируса Pfizer предложит Белому дому вакцину в приоритетном порядке. Чиновников всех ветвей власти вакцинируют уже на следующей неделе.

Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что чиновники Белого дома первыми получат вакцину от коронавируса. Компания Pfizer предложит пройти вакцинацию всем членам американского правительства, а также действующему президенту США Дональду Трампу. Это может произойти уже на следующей неделе.

Хотя ранее сам глава Белого дома заявлял, что пройдет вакцинацию от коронавируса "несколько позже". В администрации президента сообщали, что первыми людьми, которые получат защиту от коронавируса в США, будут медработники и постояльцы домов престарелых.

Накануне американский лидер официально заявил, что Управление по вопросам качества продуктов и медикаментов США одобрило вакцину от коронавируса BioNTech и Pfizer. Компании сообщили, что третий этап испытаний показал эффективность препарата в 95%.

Как ранее сообщал телеканал "360", глава BioNTech Угур Шахин рассказал, когда закончится пандемия коронавируса. Ученый отметил, что контролируемым вирус станет уже к концу лета 2021 года.