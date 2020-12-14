Познер рассказал о будущих отношениях США и России в случае победы Байдена

Телеведущий Владимир Познер оценил дальнейшее развитие отношений между Россией и США в случае победы на американских выборах кандидата от демократов Джо Байдена.

Телеведущий Владимир Познер оценил дальнейшее развитие отношений между Россией и США в случае победы на американских выборах кандидата от демократов Джо Байдена.

Он усомнился в возможности наладить диалог. Телеведущий дал интервью ТАСС.

" Если говорить про отношения с Россией, они явно не станут лучше", - отметил Владимир Познер.

Для сближения двух государств необходима политическая воля руководства. Также нужна востребованность со стороны людей, подчеркнул телеведущий. Ни одного из факторов на сегодняшний день нет в отношениях двух стран, сообщил он.

Вина за ослабление связей между США и Россией лежит на Соединенных Штатах, подчеркнул Владимир Познер. Российский человек не способен "плясать под чужую дудку", добавил телеведущий.