ВОЗ: COVID-19 из-за отсутствия водоснабжения угрожает 1,8 млрд людей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) опубликовали документ, где говорится об отсутствии воды во многих больницах мира.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) опубликовали документ, где говорится об отсутствии воды во многих больницах мира.

Несоблюдение должных санитарных норм подвергает риску заражения коронавирусом 1,8 млрд человек во время пандемии COVID-19. К данной категории относятся пациенты и медики, написано в докладе.

Специалисты сообщили, что в 25% медицинских учреждениях мира нет водоснабжения, и врачи подвержены риску подхватить вирус, так как санитарная обработка, гигиена и вода играют важную роль в борьбе с распространением коронавируса. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что проблемы есть и в менее развитых регионах, где нет питьевой воды в больницах и обеспечения гигиены в терапевтических блоках.