12:06 14 Декабря 2020Политика
Путин проведет встречу с Медведевым на площадке форума "Единой России"
Глава России Владимир Путин встретится с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым на площадке онлайн-форума "Единой России", сообщил Кремлевский пул.
Глава России Владимир Путин встретится с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым на площадке онлайн-форума "Единой России", сообщил Кремлевский пул.
Накануне сообщалось, что российский президент примет участие в социальном онлайн-форуме.
Ранее лидер Российской Федерации и зампредседателя Совбеза РФ выразили соболезнования близким народного артиста, диктора Евгения Хорошевцева, умершего 13 декабря.