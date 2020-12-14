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12:06   14 Декабря 2020
Политика

Путин проведет встречу с Медведевым на площадке форума "Единой России"

Путин проведет встречу с Медведевым на площадке форума "Единой России"

Глава России Владимир Путин встретится с зампредседателя Совбеза РФ Дмитрием Медведевым на площадке онлайн-форума "Единой России", сообщил Кремлевский пул.

Накануне сообщалось, что российский президент примет участие в социальном онлайн-форуме.

Ранее лидер Российской Федерации и зампредседателя Совбеза РФ выразили соболезнования близким народного артиста, диктора Евгения Хорошевцева, умершего 13 декабря.

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#путин #медведев #единая россия

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