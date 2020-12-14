Пашинян не намерен подавать в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается покидать пост лишь по итогам волеизъявления народа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян собирается покидать пост лишь по итогам волеизъявления народа.

По словам армянского политика, он может отказаться от должности только на основании надежных результатов волеизъявления народа․

"Пока такое волеизъявление не состоится, я буду продолжать выполнять свои функции премьер-министра, и я обещал делать это честно", — заявил Пашинян.

Об этом он рассказал в своем обращении.