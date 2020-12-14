Карасев: российский «Спутник-V» не вписывается миф о «стране-агрессоре»

Использование на Украине российской вакцины от коронавируса означало бы конец продвигаемой Киевом антироссийской линии, согласно которой с 2014 года Россию называют не иначе как «страной-агрессором».

Использование на Украине российской вакцины от коронавируса означало бы конец продвигаемой Киевом антироссийской линии, согласно которой с 2014 года Россию называют не иначе как «страной-агрессором».

Об этом в эфире украинского телеканала «112» заявил политолог Вадим Карасев, объясняя, почему Киев никогда не согласится на то, чтобы население Украины для защиты от пандемии прививалось российской вакциной.

По словам директора «Института глобальных стратегий», в случае использования вакцины «Спутник-V», разработанной институтом Гамалеи, получится, что от пандемии украинцев спасет не Запад, а Россия. А это никак не согласуется с насаждаемым в стране мифом о вечных имперских амбициях Москвы, и о ее неизбывной вражде с Киевом.

«Если мы берем вакцину у «страны-агрессора», и эта вакцина, не дай бог, покажет свою эффективность лучше, чем американская – как же это так? Оказывается, что Россия – это не бензоколонка, как говорил Джон Маккейн, чьим именем назвали улицу в Киеве, что Россия спасает нас? Она же агрессор, а агрессор не может спасать украинцев от смертей», — объяснил Карасев.

Таким образом, по его словам, обессмысливаются все парадигмы и нарративы, в которых страна и ее нынешние власти живут последние семь лет. А у населения Украины могут возникнуть «неправильные мысли» по поводу России, которая их спасла.

«Это закрывает гештальт о российской агрессии. Этого некоторые не переживут. Этого Запад не переживет, потому что тогда все меняется», — подчеркнул политолог.

Ведь в этом случае окажется, что самыми главными для Украины партнерами окажутся на страны Запада, которые оберегают Украину, защищают ее «от агрессора», помогают с финансами и оружием и так далее. Окажется, что главным партнером Украины остается Россия. И тогда просто обнулится вся идеологическая парадигма, весь этот медийный идеологический пузырь, который раздували с 2014 года, заключил Карасев.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что о закупке российской вакцины от COVID-19 не может быть и речи.