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11:50   14 Декабря 2020
Политика

"Угрозы" вынудили выборщиков Мичигана проголосовать за закрытыми дверями

"Угрозы" вынудили выборщиков Мичигана проголосовать за закрытыми дверями

Коллегия выборщиков штата Мичиган проведет закрытое заседание в условиях повышенных мер безопасности на фоне "реальной угрозы насилия", сообщили в местных законодательных органах.

Выборщики всех штатов должны будут определить, кто станет следующим президентом США 14 декабря. Голосование состоится в каждом штате отдельно.

"Все офисы законодательного собрания завтра будут закрыты в связи с реальными угрозами, которые высказываются в тот момент, когда коллегия выборщиков Мичигана будет должна собраться в капитолии", — написал в Twitter местный депутат от демократов Кевин Хертель.

Пресс-секретарь в сенате Мичигана Эмбер Макканн также подтвердила информацию о голосовании в закрытом капитолии.

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#угрозы #мичиган #выборщики

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