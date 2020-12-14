"Угрозы" вынудили выборщиков Мичигана проголосовать за закрытыми дверями

Коллегия выборщиков штата Мичиган проведет закрытое заседание в условиях повышенных мер безопасности на фоне "реальной угрозы насилия", сообщили в местных законодательных органах.

Коллегия выборщиков штата Мичиган проведет закрытое заседание в условиях повышенных мер безопасности на фоне "реальной угрозы насилия", сообщили в местных законодательных органах.

Выборщики всех штатов должны будут определить, кто станет следующим президентом США 14 декабря. Голосование состоится в каждом штате отдельно.

"Все офисы законодательного собрания завтра будут закрыты в связи с реальными угрозами, которые высказываются в тот момент, когда коллегия выборщиков Мичигана будет должна собраться в капитолии", — написал в Twitter местный депутат от демократов Кевин Хертель.

Пресс-секретарь в сенате Мичигана Эмбер Макканн также подтвердила информацию о голосовании в закрытом капитолии.