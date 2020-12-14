Познер рассказал, как президентство Байдена повлияет на отношения России и США

Если лидер Демпартии станет президентом США, это никак не отразится на диалоге Москвы и Вашингтона.

Если лидер Демократической партии США Джозеф Байден станет 46-м американским президентом, это никак не повлияет на отношения США и России, считает журналист Владимир Познер. В интервью ТАСС он объяснил, что для полного сближения двух крупнейших держав нужна «политическая воля руководства и колоссальная востребованность со стороны людей». Ни того, ни другого в отношениях между Москвой и Вашингтоном пока не наблюдается.

«Не думаю, что при Байдене отношения США и России поменяются. Они явно не станут лучше», — полагает Познер.

Журналист обратил внимание, что дружеские связи между Россией и США нарушились по вине Белого дома, которые пытался подчинить Кремль «своей воле».

«Я считаю, главная вина, конечно, Соединенных Штатов, которые требовали, чтобы Россия подчинялась их воле. Можно сказать, что это заложено в ДНК русского человека — плясать под чужую музыку невозможно. Либо мы партнеры, мы равные, либо нет. До тех пор, пока Соединенные Штаты будут рассматривать Россию просто как страну, которая не пожелала плясать под их дудку, будут вот такие отношения», — заявил Познер.

По мнению телеведущего, который во времена Советского Союза вел телемосты между США и СССР, приход к власти Джо Байдена не изменит эти отношения в лучшую сторону. Если американцы готовы будут сменить политический вектор и встать на путь открытого сотрудничества с Россией, то Москва с радостью пойдет навстречу, уверен журналист с гражданством США.

«Если бы американцы изменили свою политику, я не сомневаюсь, что наша страна — в лице руководства — пошла бы навстречу. Хотя без большого доверия. Потому что столько раз уже были обмануты, что трудно поверить. Но тем не менее такое желание есть. Так что инициатор вот этих отношений — это, конечно, США», — добавил Познер.

На фоне этого нельзя забывать, что между Россией и США, по сути, идет холодная война, подчеркнул Познер. Она не так ярко выражена, как в конце 20-го века, однако имеет некоторые сходства с идеологическим противостоянием тех лет.

«Это не холодная война, потому что холодная война была, все-таки, идеологической. Две системы воевали друг с другом. Здесь уже не системы. Но нечто похожее уже имеет место быть», — сообщил телеведущий.

Выборы в США прошли 3 ноября, но споры о том, кто одержал победу, идут до сих пор. Крупные СМИ, лояльные к Демократической партии, уже называют Джо Байдена победителем и «избранным президентом». Действующий президент Дональд Трамп сдаваться не собирается: он оспаривает результаты выборов и требует пересмотра голосов в тех штатах, где победил лидер Демпартии.

Настоящее имя Владимира Познера — Владимир Жеральд Дмитрий Дюбуа-Нибуайе. Он имеет три гражданства – России, США и Франции.