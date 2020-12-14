Подорожание продуктов в России объяснил российский миллиардер

Рост цен на продукты связан с необходимостью аграрного сектора выплачивать крупные проценты по кредитам. Об этом в своем Telegram-канале заявил Олег Дерипаска.

Рост цен на продукты связан с необходимостью аграрного сектора выплачивать крупные проценты по кредитам. Об этом в своем Telegram-канале заявил Олег Дерипаска.

Отечественное сельское хозяйство получает кредиты минимум под 12% годовых для финансирования своих проектов. В таких условиях прибыль аграрного сектора получается довольно низкой, пояснил бизнесмен.

По его мнению, в текущей ситуации подорожание продуктов является ожидаемым. Дерипаска также выразил удивление, что при этом россиянам не пришлось до сих пор столкнуться с дефицитом продовольствия в стране.

Решить проблему может снижение процента по кредитам до уровня США и Европы. Кроме того, по словам бизнесмена, в России имеется необходимость крупных вложений в инфраструктуру, логистику и хранение. Только при выполнении таких условий продукты начнут дешеветь, уверен Олег Дерипаска.