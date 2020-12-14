11:48 14 Декабря 2020Ближнее зарубежье
Премьер Армении объявил трехдневный национальный траур
Пашинян объявил траур по погибшим в Нагорном Карабахе.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о трехдневном национальном трауре по погибшим в Нагорном Карабахе. В обращении к нации премьер сообщил, что траур начнется 19 декабря.
По словам Пашиняна, в ближайшее время должен начаться процесс обмена пленными с Азербайджаном.
Во время новой фазы конфликта в Нагорном Карабахе (с 27 сентября 2020 года) по официальным данным армянских властей погибли 2 425 человек.
9 ноября Россия, Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении огня в регионе.