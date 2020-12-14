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11:48   14 Декабря 2020
Ближнее зарубежье

Премьер Армении объявил трехдневный национальный траур

Премьер Армении объявил трехдневный национальный траур

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о трехдневном национальном трауре по погибшим в Нагорном Карабахе. В обращении к нации премьер сообщил, что траур начнется 19 декабря.

По словам Пашиняна, в ближайшее время должен начаться процесс обмена пленными с Азербайджаном.

Во время новой фазы конфликта в Нагорном Карабахе (с 27 сентября 2020 года) по официальным данным армянских властей погибли 2 425 человек.

9 ноября Россия, Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении огня в регионе.

 

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#политика #армения #весь мир #нагорный карабах #пашинян

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