Генконсульство США в Екатеринбурге отказалось комментировать слухи о закрытии

Представитель дипмиссии США в Екатеринбурге не комментирует журналистам информацию о возможном закрытии посольства.

Представитель дипмиссии США в Екатеринбурге не комментирует журналистам информацию о возможном закрытии посольства.

Дипломат переадресовал этот вопрос в Москву.

"Мы не комментируем. Только посольство США в Москве комментирует сообщения о работе консульств", — заявили в посольстве.

Такое заявление сделал дипломат на фоне сообщений о том, что сейчас рассматривается возможность полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке.

Ранее представитель генконсульства США во Владивостоке заявил, что ничего не знает о возможном закрытии диппредставительства.

Уточняется, что генеральное консульство США в Екатеринбурге отвечает за работу в 11 регионах Уральского и Приволжского федеральных округов, а также в Омской области.