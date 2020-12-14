11:33 14 Декабря 2020Политика
Генконсульство США в Екатеринбурге отказалось комментировать слухи о закрытии
Представитель дипмиссии США в Екатеринбурге не комментирует журналистам информацию о возможном закрытии посольства.
Представитель дипмиссии США в Екатеринбурге не комментирует журналистам информацию о возможном закрытии посольства.
Дипломат переадресовал этот вопрос в Москву.
"Мы не комментируем. Только посольство США в Москве комментирует сообщения о работе консульств", — заявили в посольстве.
Такое заявление сделал дипломат на фоне сообщений о том, что сейчас рассматривается возможность полного закрытия генеральных консульств США в Екатеринбурге и Владивостоке.
Ранее представитель генконсульства США во Владивостоке заявил, что ничего не знает о возможном закрытии диппредставительства.
Уточняется, что генеральное консульство США в Екатеринбурге отвечает за работу в 11 регионах Уральского и Приволжского федеральных округов, а также в Омской области.