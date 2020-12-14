11:32 14 Декабря 2020Общество
Веселый ирландец 72 года ходил на фестиваль сватовства и умер в одиночестве
Ушел из жизни 97-летний ирландец Мик Бурк, который не пропустил ни одного фестиваля сватовства за 72 года. Он так и не смог найти свою любовь.
Ушел из жизни 97-летний ирландец Мик Бурк, который не пропустил ни одного фестиваля сватовства за 72 года. Он так и не смог найти свою любовь.
Мик Брук впервые приехал на знаменитый фестиваль Co Clare в 1946 году, когда ему было всего 23 года. Менеджер мероприятия призналась, что его смерть стала для всех большой потерей. Она отметила, что Мик обладал отличным чувством юмора и любил исполнять зажигательные танцы.
Социальные сети фестиваля для одиноких засыпали сообщениями с соболезнованиями. В 2016 году для Мика, у которого уже начались проблемы со здоровьем, организовали вечеринку, а сваха подарила ему торт, пишет Irish Mirror.