Освобожденные из Ливии социологи получат 18 млн рублей

Бизнесмен Евгений Пригожин решил помочь освобожденным из тюрьмы в Ливии россиянам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану. Предприниматель окажет им материальную поддержку.

Бизнесмен Евгений Пригожин решил помочь освобожденным из тюрьмы в Ливии россиянам Максиму Шугалею и Самеру Суэйфану. Предприниматель окажет им материальную поддержку.

Социологи получат по одному миллиону рублей за каждый месяц, проведенный в заточении.

"Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были освобождены из ливийского плена в четверг, 10 декабря, после чего вернулись домой в Россию. Они провели в тюрьме 18 месяцев", — опубликовала заявление пресс-служба компании "Конкорд".

Сумма поддержки составит 18 миллионов рублей.

"Русские своих не бросают!" — добавили в пресс-службе.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан были похищены в Ливии более года назад. Они прибыли в африканское государство для проведения исследований. Социологи имели при себе все документы для нахождения в стране. Однако ученых похитили и заключили в неофициальную тюрьму "Митига".

Российская общественность привлекала внимание к ситуации вокруг социологов. В мае 2020 года на экраны вышел фильм "Шугалей". После широкого обсуждения ленты было снято продолжение.