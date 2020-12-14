Пашинян заявил о скором обмене пленными между сторонами конфликта в НКР

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стороны конфликта в НКР почти завершили подготовку к началу обмена пленными.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стороны конфликта в НКР почти завершили подготовку к началу обмена пленными.

Об этом армянский лидер сообщил в ходе обращения к нации. Пашинян также заявил, что 19 декабря в стране объявляется трехдневный общенациональный траур по погибшим в Карабахе.