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11:26   14 Декабря 2020
Политика

Пашинян заявил о скором обмене пленными между сторонами конфликта в НКР

Пашинян заявил о скором обмене пленными между сторонами конфликта в НКР

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стороны конфликта в НКР почти завершили подготовку к началу обмена пленными.

Об этом армянский лидер сообщил в ходе обращения к нации. Пашинян также заявил, что 19 декабря в стране объявляется трехдневный общенациональный траур по погибшим в Карабахе.

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#обмен пленными #нкр #пашинян

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