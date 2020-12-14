Иммунолог назвал условие для спада роста больных COVID-19 в России

Окончательное распространение коронавируса в России остановится после того, как с вирусом проконтактируют около 70 процентов населения страны.

Окончательное распространение коронавируса в России остановится после того, как с вирусом проконтактируют около 70 процентов населения страны.

Россия вышла на плато по коронавирусу нового типа, об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов

"Но окончательно его распространение остановится, когда количество людей, проконтактировавших с ним, путем естественного переболевания или вакцинации — в регионе или в стране в целом — будет приближаться к 70%", — отметил эксперт в интервью РИА Новости.

Для объективности оценки ситуации с коронавирусом в стране необходимо учитывать количество свободных коек, число проведенных тестов и летальных исходов. Положительная динамика в стране будет наблюдаться лишь в том случае, когда все эти показатели будут стабильно несколько дней.