С 13 по 14 декабря стало известно о 27 328 новых случаях COVID-19.

С 13 по 14 декабря стало известно о 27 328 новых случаях COVID-19 в России. Сутки назад это число было больше - 28 080 заболевших. Свежие данные предоставил оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России.

Болезнь протекает бессимптомно у 18,9% выявленных носителей COVID-19. За последние сутки зафиксировано 450 летальных исходов среди людей, у которых ранее был выявлен опасный вирус. 18 562 пациентов победили COVID-19.

С момента начала пандемии коронавируса в России был зафиксирован 47 391 летальный исход. За такой же период от COVID-19 вылечились 2 124 797 человек.