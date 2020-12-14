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11:09   14 Декабря 2020
Общество

В России за последние сутки снизилось число заболевших COVID-19

В России за последние сутки снизилось число заболевших COVID-19

С 13 по 14 декабря стало известно о 27 328 новых случаях COVID-19 в России. Сутки назад это число было больше -  28 080 заболевших. Свежие данные предоставил оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России.

Болезнь протекает бессимптомно у 18,9% выявленных носителей COVID-19. За последние сутки зафиксировано 450 летальных исходов среди людей, у которых ранее был выявлен опасный вирус. 18 562 пациентов победили COVID-19.

С момента начала пандемии коронавируса в России был зафиксирован 47 391 летальный исход. За такой же период от COVID-19 вылечились 2 124 797 человек.

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#статистика #пандемия #14 декабря #коронавирус #оперштаб

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