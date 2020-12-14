Израильский политолог назвал Беловежские соглашения необратимыми

Подписание лидерами трех союзных государств соглашения о фактическом распаде СССР было незаконным. Однако время упущено, чтобы изменить ход истории, считают эксперты.

Подписание лидерами трех союзных государств соглашения о фактическом распаде СССР было незаконным. Однако время упущено, чтобы изменить ход истории, считают эксперты.

Беловежские соглашения, ставшие фактически началом краха Советского Союза, стоит принять как необратимый момент истории. Такое мнение выразил израильский политолог Яков Кедми. Заключенные договоренности о выходе из состава СССР трех республик носили сепаратистский характер и были незаконными. Однако никто из других политических лидеров не препятствовал и не попытался оспорить эти решения.

"То есть, с точки зрения законов Советского Союза, они недействительны. Но этого государства, Советского Союза, нет. Кто может сегодня, задним числом отстаивать законы Советского Союза?" — говорит политолог.

Он подчеркнул, что в настоящих реалиях актуализировать эти споры больше не имеет смысла. Кедми также напомнил и о более ранних фактах истории, которые точно также воспринимались современниками, как и Беловеж.

"<...> насколько я знаю, отречение Николая II от престола тоже было незаконным. Он не имел права, ну и что, сегодня можно по закону царской империи отменить отречение государя императора? Нет", — подчеркнул Кедми.

Не все лица, подписавшие в декабре 1991 года приговор СССР, живы. Как ранее сообщал телеканал "360", 9 декабря скончался первый премьер Белоруссии Вячеслав Кебич. Первый президент России Борис Ельцин умер в апреле 2007-го. В живых остался только Леонид Кравчук, который сегодня возглавляет украинскую группу переговорщиков по Донбассу.