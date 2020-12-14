Пашиняна «подтолкнули к выходу» фейком о его отставке

Эксперт объяснил, для чего был нужен слух об отставке премьер-министра Армении.

В ночь на понедельник, 14 декабря, в ряде новостных Telegram-каналов появилась информация, что премьер-министр Армении Никол Пашинян подал заявление об отставке. Спустя несколько часов информацию опровергла пресс-секретарь премьера Мане Геворгян.

«Новости об отставке настолько несерьезны, что не нуждаются в комментариях», — заявила она.

Вполне вероятно, что опровержение сильно огорчило жителей Армении, которые уже больше месяца протестуют на улицах Еревана. Люди требуют отставки Никола Пашиняна, поскольку он, по мнению большинства армян, «сдал» Нагорный Карабах Азербайджану. На митинге 11 декабря звучали категоричные лозунги «Никол — предатель» и «Армения без Никола».

Сам премьер-министр на такие заявления реагировал спокойно: через несколько дней после начала протестов, 16 ноября, он сообщил, что ситуация под контролем, и в отставку он не собирается. Между тем уйти со своего поста Пашиняна призывал даже президент Армении Армен Саркисян. В официальном обращении к согражданам он упоминал проблемы, с которыми столкнулся Арцах (армянское название Нагорного Карабаха) после окончания боевых действий и объяснял, что решить их можно лишь отставкой премьер-министра.

На главное кресло в парламенте претендует армянская оппозиция. Ранее член партии «Процветающая Армения» Ивета Тоноян предложила Пашиняну добровольно уйти в отставку, ведь «это меньшее, что он [Пашинян] может сделать». Тоноян узнала о заключенном между Москвой, Баку и Ереваном соглашении из новостей, как, к слову, и президент страны Саркисян.

Протесты, судя по всему, не сильно волнуют Никола Пашиняна, поэтому теперь «подтолкнуть» премьер-министра к выходу решили информационными вбросами, полагает гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политтехнолог Сергей Маркелов. Отставку Пашиняна ждут «со всех сторон», и такая информационная обработка населения — лишнее тому подтверждение.

«Пашинян свою позицию проиграл, но продолжает упорно сопротивляться. Поэтому теперь возникла такая смоделированная ситуация, информационщики попробовали потренировать и разогреть публику, так что это сложно назвать рядовым новостным вбросом. Я уверен, что Пашинян в ближних кругах обсуждает возможность своей отставки и продумывает, как это можно сделать с наименьшими потерями, чтобы в будущем остаться в армянской политике», — заявил эксперт.

Против Пашиняна настроена почти вся Армения, ведь за протестующими на улицах Еревана стоят местные элиты, добавил политолог. На фоне этого премьер-министр обязательно объявит об отставке, но не под давлением публики. Позже к процессу могут подключиться другие государства, к примеру, Белоруссия и Украина. Также нельзя забывать и про Турцию, которая будет укреплять свои позиции в Азербайджане и Нагорном Карабахе руками президента Ильхама Алиева.

«Я думаю, что главное решение будет принято Пашиняном под давлением внешних обстоятельств. Сейчас внешние игроки заняты другими вопросами, но президент России [Владимир Путин] свой сигнал Пашиняну дал, переговоры наверняка идут. Вопрос сейчас касается только того, как Пашиняну более выгодно уйти. Он революционный премьер, который взошел на пост через скандал. А таким политикам всегда сложно. Они готовы воевать и давать громкие заявления, но не готовы принимать взвешенные и простые решения», — подытожил Маркелов.

Напомним, пост премьер-министра Армении Никол Пашинян занял весной 2018 года после серии массовых протестов. Тогда недовольные перекрыли улицы Еревана и даже заблокировали дорогу в международный аэропорт Звартноц. Лидером протестующих был сам Пашинян, который таким образом свергнул премьер-министра Сержа Саргсяна. Последний возглавлял правительство десять лет.

Под Пашиняном кресло зашаталось 9 ноября 2020 года. В этот день он, президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали соглашение о полном прекращении огня на территории НКР и вводе в регион российских миротворцев. Жителей Армении возмутило то, что их премьер-министр «отказался от борьбы» и «сдал» Нагорный Карабах.

По соглашению противоборствующие стороны останавливались на занятых ими позициях. За несколько дней до этого армяне спешно отступили, потеряв значительную часть территорий. Теперь они принадлежат Азербайджану. Жители НКР вынуждены покидать свои дома и оставлять землю новым хозяевам.