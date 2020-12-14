Нарколог назвал самый эффективный способ справиться с похмельем

Последствия бурной вечеринки бывает достаточно трудно устранить на утро. Врач-нарколог, профессор МГМУ имени Сеченова Юрий Сиволап назвал эффективный метод борьбы с похмельем.

Последствия бурной вечеринки бывает достаточно трудно устранить на утро. Врач-нарколог, профессор МГМУ имени Сеченова Юрий Сиволап назвал эффективный метод борьбы с похмельем.

Обильное питье является традиционным и самым действенным способом ликвидации неприятных ощущений после употребления алкоголя. В воду можно добавить лимон, бруснику, клюкву или витамины. По словам нарколога, такой напиток принесет не только облегчение, но и будет полезным для организма.

Лекарственных средств, устраняющих похмелье, не существует, уверен Сиволап. В решении этой проблемы могут помочь сорбенты и активированный уголь. Аспирин сможет легко справиться с головной болью. При этом врачи не рекомендуют на утро выпивать алкоголь, так как от этого может стать еще хуже.