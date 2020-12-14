10:26 14 Декабря 2020Происшествия
СК РФ обвинил судей Литвы за незаконный приговор россиянам в 1991 году
Стражи порядка продолжают расследовать уголовное дело о неправосудном приговоре гражданам РФ по делу о событиях в Вильнюсе 28 лет назад.
Стражи порядка продолжают расследовать уголовное дело о неправосудном приговоре гражданам РФ по делу о событиях в Вильнюсе 28 лет назад.
Следственный комитет России намерен установить обстоятельства убийства лейтенанта "Альфы" Виктора Шатских в литовской столице, сообщили в ведомстве.