СК РФ обвинил судей Литвы за незаконный приговор россиянам в 1991 году

Стражи порядка продолжают расследовать уголовное дело о неправосудном приговоре гражданам РФ по делу о событиях в Вильнюсе 28 лет назад.

Стражи порядка продолжают расследовать уголовное дело о неправосудном приговоре гражданам РФ по делу о событиях в Вильнюсе 28 лет назад.

Следственный комитет России намерен установить обстоятельства убийства лейтенанта "Альфы" Виктора Шатских в литовской столице, сообщили в ведомстве.