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10:26   14 Декабря 2020
Происшествия

СК РФ обвинил судей Литвы за незаконный приговор россиянам в 1991 году

СК РФ обвинил судей Литвы за незаконный приговор россиянам в 1991 году

Стражи порядка продолжают расследовать уголовное дело о неправосудном приговоре гражданам РФ по делу о событиях в Вильнюсе 28 лет назад.

Следственный комитет России намерен установить обстоятельства убийства лейтенанта "Альфы" Виктора Шатских в литовской столице, сообщили в ведомстве.

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#ссср #вильнюс #СК РФ #Шатских #Литовская ССР

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