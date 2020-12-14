Подорожание продуктов в России обсудят на конференции Медиагруппы "Патриот"

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей 14 декабря проведут онлайн-конференцию "Рост цен на продукты в России — кто виноват и что делать".

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей 14 декабря проведут онлайн-конференцию "Рост цен на продукты в России — кто виноват и что делать".

В ходе эфира специалисты обсудят основные причины подорожания продуктов в России, а также оценят предложенные правительством механизмы сдерживания цен, сообщает ФАН.

Помимо этого, эксперты рассмотрят вопрос, в каких сегментах стоимость товара увеличилась сильнее всего, и как повышаются цены в соседних государствах. Также на конференции сравнят рост цен с уровнем инфляции и колебанием курса национальной валюты США.

На эти и другие вопросы в рамках конференции ответят экономисты, законодатели, эксперты в области социологии, юристы, общественные деятели, политики и коммерсанты. Мероприятие пройдет в онлайн-формате на официальной странице Медиагруппы "Патриот" в социальной сети "ВКонтакте".