Нового президента США определят в понедельник с помощью коллегии выборщиков

Победителя в выборах США определят в понедельник. Решение вынесет коллегия выборщиков, но его также должны утвердить в Конгрессе.

Победителя в выборах США определят в понедельник. Решение вынесет коллегия выборщиков, но его также должны утвердить в Конгрессе.

Процедуру могут приостановить, если один из членов Сената или Палаты представителей выскажется против или направит письменный протест. Но чтобы организовать пересмотр итогов голосования, необходимо прийти к согласию по данному вопросу. В противном случае протест отклонят.

Большинство представителей Палаты являются демократами, а Сенат контролируют республиканцы. Они могут не прийти к общему решению в вопросе выбора нового президента. Тогда итоги голосования выборщиков определят исход процедуры волеизъявления граждан в США.