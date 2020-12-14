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9:39   14 Декабря 2020
Политика

Ряд республиканцев собирается оспорить итоги выборов главы США в пяти штатах

Ряд республиканцев собирается оспорить итоги выборов главы США в пяти штатах

Группа республиканцев-законодателей во главе с конгрессменом Моррисом Бруксом намерена предпринять последнюю попытку оспорить итоги президентских выборов в США в пяти штатах.

Как сообщила газета The New York Times, они собираются оспорить результаты выборов в ходе утверждения итогов голосования коллегии выборщиков на совместном заседании обеих палат Конгресса США 6 января.

Брукс отметил, что его главной целью является исправление крайне несовершенной избирательной системы Соединенных Штатов, которая легко позволяет совершать хищение голосов.

"Как мы скажем, так и будет. Этот вердикт и будет окончательным<...>Достижение этой цели позволит получить в качестве бонуса официальную победу Дональда Трампа (действующий президент США — Прим. ред.) в коллегии выборщиков, во что я лично верю", — подчеркнул республиканец.

Брукс собирается подать протест против утверждения голосов выборщиков от штатов Аризона, Пенсильвания, Невада, Джорджия и Висконсин.

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#сша #выборы #конгресс

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