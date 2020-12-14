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9:36   14 Декабря 2020
Армия

ВС РФ осуществили второй испытательный пуск ракеты-носителя "Ангара-А5"

ВС РФ осуществили второй испытательный пуск ракеты-носителя "Ангара-А5"

Тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Второй испытательный пуск ракеты с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки произвели космические войска ВКС РФ. Благодаря запуску "Ангары-А5" удалось доставить в космос макет спутника, рассказали представители ведомства. Запуск ракеты с космодрома произошел в 08:50 по московскому времени.

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#космос #ракета #запуск

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