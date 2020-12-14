Пожилая домработница Киркорова объяснила, почему ее уволил артист

После тридцати лет совместной жизни известный исполнитель Филипп Киркоров уволил свою домработницу Людмилу Дородову. Подробности пенсионерка раскрыла в шоу "Звезды сошлись"

После тридцати лет совместной жизни известный исполнитель Филипп Киркоров уволил свою домработницу Людмилу Дородову. Подробности пенсионерка раскрыла в шоу "Звезды сошлись"

Сейчас женщина ютится в небольшой однушке на юго-востоке Москвы. Переехать на свою квартиру она была вынуждена полгода назад. Дородова предполагает, что причиной увольнения стал ее нрав — она всегда говорила артисту все, что думала.

"Просто он чего-то обиделся на меня и сказал: поезжай к себе. Сейчас он ищет новую домработницу, которая будет помоложе, поживее. Может быть, кто-то чего-то ему нашептал про меня. Не знаю", — поделилась пенсионерка.

Из своих недостатков она назвала неумение приготовить "пышный" омлет, а также рассказала, как однажды испортила дорогой шелковый халат артиста, постирав при неправильной температуре.

Несмотря на увольнение, Дородова призналась, что очень любит своего бывшего начальника и всегда относилась к нему, как к ребенку. Сейчас она живет обычной жизнью пенсионерки, в которой всем довольна. Но все равно скучает по королю отечественной эстрады.