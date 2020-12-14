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9:28   14 Декабря 2020
Шоу-бизнес

Пожилая домработница Киркорова объяснила, почему ее уволил артист

Пожилая домработница Киркорова объяснила, почему ее уволил артист

После тридцати лет совместной жизни известный исполнитель Филипп Киркоров уволил свою домработницу Людмилу Дородову. Подробности пенсионерка раскрыла в шоу "Звезды сошлись"

Сейчас женщина ютится в небольшой однушке на юго-востоке Москвы. Переехать на свою квартиру она была вынуждена полгода назад. Дородова предполагает, что причиной увольнения стал ее нрав — она всегда говорила артисту все, что думала.

"Просто он чего-то обиделся на меня и сказал: поезжай к себе. Сейчас он ищет новую домработницу, которая будет помоложе, поживее. Может быть, кто-то чего-то ему нашептал про меня. Не знаю", — поделилась пенсионерка.

Из своих недостатков она назвала неумение приготовить "пышный" омлет, а также рассказала, как однажды испортила дорогой шелковый халат артиста, постирав при неправильной температуре.

Несмотря на увольнение, Дородова призналась, что очень любит своего бывшего начальника и всегда относилась к нему, как к ребенку. Сейчас она живет обычной жизнью пенсионерки, в которой всем довольна. Но все равно скучает по королю отечественной эстрады.

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#киркоров #домработница #Звезды сошлись

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