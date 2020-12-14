Россиянам сообщили о новых правилах оформления больничного

Новые правила оформления больничного листа вступили в силу с 14 декабря, теперь его можно получить в электронном виде.

Новые правила оформления больничного листа вступили в силу с 14 декабря, теперь его можно получить в электронном виде.

Бумажный вариант можно получить в больнице, предъявив документ, удостоверяющий личность, для электронного потребуется еще и СНИЛС. Для получения больничного по уходу за ребенком также произошли изменения, теперь есть ограничения для оплачиваемого периода — не более 15 дней.

Если человек подцепил инфекцию и представляет опасность для окружающих, то он может оформить больничный дистанционно. Также выдать его могут все организации с лицензией на медицинскую деятельность.