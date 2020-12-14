9:26 14 Декабря 2020Общество
Россиянам сообщили о новых правилах оформления больничного
Новые правила оформления больничного листа вступили в силу с 14 декабря, теперь его можно получить в электронном виде.
Новые правила оформления больничного листа вступили в силу с 14 декабря, теперь его можно получить в электронном виде.
Бумажный вариант можно получить в больнице, предъявив документ, удостоверяющий личность, для электронного потребуется еще и СНИЛС. Для получения больничного по уходу за ребенком также произошли изменения, теперь есть ограничения для оплачиваемого периода — не более 15 дней.
Если человек подцепил инфекцию и представляет опасность для окружающих, то он может оформить больничный дистанционно. Также выдать его могут все организации с лицензией на медицинскую деятельность.