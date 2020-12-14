Познер объяснил, почему у россиян присутствует "комплекс неполноценности"

Телеведущий Владимир Познер объяснил свои слова о неполноценности россиян, которые он произнес в рамках одного из недавних интервью.

Телеведущий Владимир Познер объяснил свои слова о неполноценности россиян, которые он произнес в рамках одного из недавних интервью.

Комплекс неполноценности проявляется в попытке возвысить или принизить себя перед другими странами. Именно поэтому у российских людей сочетается подобострастие перед всем западным и одновременно с этим уверенность в величии своего народа и его превосходстве перед другими народами, объяснил журналист в разговоре с ТАСС.

Постоянно хотеть демонстрировать различие между "своими" и «чужими» — значит иметь ложное представление о своем месте в мире, которое ведет к национализму и шовинизму, заметил Познер.