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9:08   14 Декабря 2020
Общество

Познер объяснил, почему у россиян присутствует "комплекс неполноценности"

Познер объяснил, почему у россиян присутствует "комплекс неполноценности"

Телеведущий Владимир Познер объяснил свои слова о неполноценности россиян, которые он произнес в рамках одного из недавних интервью.

Комплекс неполноценности проявляется в попытке возвысить или принизить себя перед другими странами. Именно поэтому у российских людей сочетается подобострастие перед всем западным и одновременно с этим уверенность в величии своего народа и его превосходстве перед другими народами, объяснил журналист в разговоре с ТАСС.

Постоянно хотеть демонстрировать различие между "своими" и «чужими» — значит иметь ложное представление о своем месте в мире, которое ведет к национализму и шовинизму, заметил Познер.

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#россия #интервью #владимир познер

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