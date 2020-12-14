Посольство ответило на обвинения в причастности России к кибератакам на США

Российское посольство в США ответило на обвинения американских СМИ в хакерских атаках РФ на государственные структуры Вашингтона.

Российское посольство в США ответило на обвинения американских СМИ в хакерских атаках РФ на государственные структуры Вашингтона.

Сообщение появилось на странице посольства в Facebook. Ранее Россию обвинили в причастности ко взлому ряда систем, пишет газета Washington Post, ссылаясь на источники.

"Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, ее национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами", — говорится в сообщении.

Российское посольство напомнило, что государство продвигает исключительно двусторонние и многосторонние соглашения по кибербезопасности. Вашингтон, как следует из сообщения, так и не дал ответа на различные предложения.

Ранее стало известно, что система Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации подверглась взлому. Хакерами были похищены некоторые данные.