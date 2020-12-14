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8:28   14 Декабря 2020
Общество

Военных летчиков в Петербурге начали прививать от коронавируса

Военных летчиков в Петербурге начали прививать от коронавируса

Прививку с отечественной вакциной против коронавируса сделали летчикам и офицерам ЗВО.

Военные получили вакцину "Спутник V". Планируется провести вакцинацию нескольких тысяч военнослужащих. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал в соцсети "ВКонтакте", что в Северной столице удалось сдержать рост распространения коронавирусной инфекции. Градоначальник поблагодарил всех жителей города, соблюдающих профилактические меры безопасности.

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#вакцина #пандемия #коронавирус

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