Трамп отказался первым из Белого дома вакцинироваться от COVID-19

Президент США Дональд Трамп отказался делать прививку от коронавируса, пообещав вернуться к этому вопросу потом, в "соответствующее время".

Президент США Дональд Трамп отказался делать прививку от коронавируса, пообещав вернуться к этому вопросу потом, в "соответствующее время".

Люди, работающие в Белом доме, получат прививку согласно программе вакцинации позже, чем все остальное население, написал глава государства в Twitter. Трамп сам утвердил такую поправку, поскольку не видит необходимости в скорой вакцинации.

Он также отметил, что не планирует делать прививку в ближайшее время, но с готовностью сделает ее, когда появится подходящий момент.

На днях политик объявил в интервью телеканалу Fox News, что не отступится от идеи судебных разбирательств о законности президентских выборов и продолжит подавать иски штатам, о чем сообщает ФАН.