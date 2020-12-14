Ученый объявил о "затухании" коронавируса в четырех регионах РФ

Большинство российских регионов вышли на плато пандемии, а четыре из них находятся в стадии "затухания" распространения COVID-19.

Большинство российских регионов вышли на плато пандемии, а четыре из них находятся в стадии "затухания" распространения COVID-19.

Карта распространения коронавируса на основе официальной статистики показывает, что всего три российских области находятся в неудовлетворительном состоянии по COVID-19 — Дагестан, Крым, Брянская область, сообщает эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.

Остальные успешно вышли на стабильные показатели, с учетом которых вполне можно ожидать скорого снижения смертности от коронавирусной инфекции. Чукотка, Костромская область, Москва и Горный Алтай находятся в позитивной фазе распространения, то есть показатели достаточно низкие. Не стоит ожидать прекращения пандемии в скорые сроки, но тенденция намечена, отметил ученый.