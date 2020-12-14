Минобороны РФ заявило об усилении разведактивности со стороны Запада

За прошедший год выявлено свыше тысячи полетов иностранных летательных аппаратов, которые вели разведывательную деятельность у воздушных и морских границ России.

За прошедший год выявлено свыше тысячи полетов иностранных летательных аппаратов, которые вели разведывательную деятельность у воздушных и морских границ России.

По данным оборонного ведомства, в 2020 году Радиотехнические войска РФ зафиксировали на 40% больше иностранных разведчиков, чем в 2019 году. Дежурными силами российской противовоздушной обороны было сопровождено и перехвачено более двух миллионов летательных аппаратов. В то же время о нарушениях границ и воздушного пространства не сообщается.

Напомним, что 8 декабря истребитель Су-30 вылетал на перехват двух самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) США и одного самолета ВВС Франции над Черным морем. Разведывательные суда НАТО были обнаружены радиолокационными станциями, информирующими о воздушной обстановке.