Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
7:20   14 Декабря 2020
Армия

Минобороны РФ заявило об усилении разведактивности со стороны Запада

Минобороны РФ заявило об усилении разведактивности со стороны Запада

За прошедший год выявлено свыше тысячи полетов иностранных летательных аппаратов, которые вели разведывательную деятельность у воздушных и морских границ России.

По данным оборонного ведомства, в 2020 году Радиотехнические войска РФ зафиксировали на 40% больше иностранных разведчиков, чем в 2019 году. Дежурными силами российской противовоздушной обороны было сопровождено и перехвачено более двух миллионов летательных аппаратов. В то же время о нарушениях границ и воздушного пространства не сообщается.

Напомним, что 8 декабря истребитель Су-30 вылетал на перехват двух самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) США и одного самолета ВВС Франции над Черным морем. Разведывательные суда НАТО были обнаружены радиолокационными станциями, информирующими о воздушной обстановке.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #минобороны #вкс рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров