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6:54   14 Декабря 2020
Экономика

Банкир предрек российской валюте укрепление до 65 рублей за доллар

Банкир предрек российской валюте укрепление до 65 рублей за доллар

Российский рубль оказался недооцененной валютой, которая имеет все шансы на укрепление до 65-66 рублей за доллар, заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.

Следующий год станет годом сырьевых товаров. В этой сфере Россия имеет большие силы, что дает стране преимущества, цитирует Якобсена РИА Новости.

По словам специалиста, легко торговать парой доллар-рубль, так как известно, где надо затормозить: если два дня закрытие было выше 83 рубля за доллар, надо выходить. Однако он рекомендует занимать длинные позиции по отношению к российской валюте, потому что в долгосрочной перспективе рубль может подняться до 65-66 рублей за доллар.

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#валюта #доллар #рубль

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