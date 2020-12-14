6:54 14 Декабря 2020Экономика
Банкир предрек российской валюте укрепление до 65 рублей за доллар
Российский рубль оказался недооцененной валютой, которая имеет все шансы на укрепление до 65-66 рублей за доллар, заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.
Российский рубль оказался недооцененной валютой, которая имеет все шансы на укрепление до 65-66 рублей за доллар, заявил директор по инвестициям датского Saxo Bank Стин Якобсен.
Следующий год станет годом сырьевых товаров. В этой сфере Россия имеет большие силы, что дает стране преимущества, цитирует Якобсена РИА Новости.
По словам специалиста, легко торговать парой доллар-рубль, так как известно, где надо затормозить: если два дня закрытие было выше 83 рубля за доллар, надо выходить. Однако он рекомендует занимать длинные позиции по отношению к российской валюте, потому что в долгосрочной перспективе рубль может подняться до 65-66 рублей за доллар.