Генконсульства США в двух городах России оказались на грани закрытия

Генконсульства США в Екатеринбурге и Владивостоке собираются полностью закрыть после приостановки в самом начале пандемии коронавируса.

Генконсульства США в Екатеринбурге и Владивостоке собираются полностью закрыть после приостановки в самом начале пандемии коронавируса.

Работа генеральных консульств была приостановлена еще в начале пандемии из-за обострившейся эпидемиологической обстановки. Власти США аргументировали такие меры заботой о здоровье американских сотрудников, и было обговорено, что работа будет восстановлена, когда пандемия пойдет на спад, сообщает "Коммерсантъ".

До сих пор консульство оказывает услуги лишь экстренного характера. По последним данным правительство Америки собирается полностью пересмотреть структуру и порядок работы органов внешних отношений.

Представитель генконсульства США во Владивостоке во время беседы с РИА Новости отрицает предположение о закрытии и подчеркивает, что соответствующей информации еще не поступало.