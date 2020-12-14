Тихановская: Европа не может повлиять на ситуацию в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что кроме выражения обеспокоенности, страны Европы больше ничего не могут сделать в отношении Республики.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что кроме выражения обеспокоенности, страны Европы больше ничего не могут сделать в отношении Республики.

Экс-кандидат в президенты рассказала, что раньше считала Европу великой и близкой, а ее лидеров сильными и влиятельными. Своим мнением в интервью американскому журналу The New Yorker поделилась Тихановская.

«Теперь я вижу, что хотя они и выражали свою обеспокоенность — свою солидарность, — на самом деле они ничего не могут сделать, — полагает оппозиционер. — Мы уже несколько месяцев работаем над введением экономических санкций, и все это так медленно и сложно».

Тихановская добавила, что с детства ее учили быть благодарной. Эту черту она считает ошибкой, так как по мнению бывшего кандидата в президенты, она не должна благодарить Европу за простые заявления об обеспокоенности.