Россиянки могут получить возможность тратить маткапитал на свое образование

Средства материнского капитала нужно использовать для более широких целей в интересах семьи, включая самореализацию женщины. Инициатива направлена в Минтруд РФ.

Средства материнского капитала нужно использовать для более широких целей в интересах семьи, включая самореализацию женщины. Инициатива направлена в Минтруд РФ.

Авторы инициативы предлагают Правительству РФ разработать законопроект, по которому маткапитал можно будет потратить на образование матери. Женщина после рождения ребенка выбывает из трудовой деятельности и теряет квалификацию, поэтому нужно помочь ей повысить свой социальный статус, сообщают "Известия".

Предлагается разрешить использовать женщинам маткапитал на свое последипломное образование и для повышения квалификации. Авторы инициативы считают, что это улучшит положение россиянок на рынке труда и увеличит доходы семей. Эксперты сходятся во мнении, что предложение обосновано, так как от образования матери и уровня ее дохода напрямую зависит качество жизни ребенка.