Загоризонтные РЛС "Контейнер" заступят на защиту юго-восточных окраин РФ

Загоризонтные радиолокационные станции (РЛС) "Контейнер" установят на юге и востоке страны с целью обнаружения угроз разных типов: самолеты-невидимки, беспилотники, вертолеты.

Загоризонтные радиолокационные станции (РЛС) "Контейнер" установят на юге и востоке страны с целью обнаружения угроз разных типов: самолеты-невидимки, беспилотники, вертолеты.

По данным Минобороны, российская РЛС "Контейнер" способна следить за воздушным пространством на расстоянии до трех тысяч километров. После обнаружения, станция берет на сопровождение цель, которых одновременно может быть до пяти тысяч.

Расположение на юге и востоке страны обеспечит контроль воздушного пространства в направлении нескольких стран Ближнего Востока, а также территорий Восточной Европы, Западной и Северной Европы. В министерстве добавили, что сейчас также изучаются возможности загоризонтного обнаружения воздушных целей в Арктике.

Станция разработана ОАО "Научно-производственный комплекс "НИИ дальней радиосвязи" (НИИДАР, г. Москва). Комплекс загоризонтной РЛС является достаточно внушительным сооружением включающим два антенных поля — передающее и приемное.

Первый РЛС "Контейнер" заступил на боевое дежурство 1 декабря 2019 года. Приемный комплекс станции расположен в районе Ковылкино, что в Мордовии, а передатчик — в Нижегородской области.