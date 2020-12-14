Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
4:01   14 Декабря 2020
Общество

Цены на сахар и масло в РФ могут зафиксировать на следующие три месяца

Цены на сахар и масло в РФ могут зафиксировать на следующие три месяца

Цены на сахарный песок и подсолнечное масло могут заморозить на ближайшие три месяца во избежание повышения.

Правительство РФ собирается отрегулировать стоимость самых подорожавших в ноябре продуктов при помощи фиксации стоимости, сообщает "Известия".

Такие меры стали обсуждать Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и ФАС после выступления президента РФ Владимира Путина, в ходе которого он заявил о фактическом понижении дохода граждан на фоне растущих расценок.

Фиксация цен будет осуществлена при помощи соглашения между компаниями. Цель такой операции — не допустить дальнейшего роста цен и при этом "не прижать" производителей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#цены #сахар #подсолнечное масло

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров