4:01 14 Декабря 2020Общество
Цены на сахар и масло в РФ могут зафиксировать на следующие три месяца
Цены на сахарный песок и подсолнечное масло могут заморозить на ближайшие три месяца во избежание повышения.
Цены на сахарный песок и подсолнечное масло могут заморозить на ближайшие три месяца во избежание повышения.
Правительство РФ собирается отрегулировать стоимость самых подорожавших в ноябре продуктов при помощи фиксации стоимости, сообщает "Известия".
Такие меры стали обсуждать Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и ФАС после выступления президента РФ Владимира Путина, в ходе которого он заявил о фактическом понижении дохода граждан на фоне растущих расценок.
Фиксация цен будет осуществлена при помощи соглашения между компаниями. Цель такой операции — не допустить дальнейшего роста цен и при этом "не прижать" производителей.