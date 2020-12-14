Ракета "Ангара-А5" отправится на орбиту после шестилетнего перерыва

Ракета "Ангара-А5" отправится на орбиту с космодрома Плесецк утром 14 декабря.

Ракета "Ангара-А5" отправится на орбиту с космодрома Плесецк утром 14 декабря.

Новая ракета-носитель отправится в полет впервые с 2014 года, когда был осуществлен первый запуск, рассказали на сайте Роскосмоса.

На территорию Архангельской области после этого обрушатся отделяемые элементы — вторая ступень и головной обтекатель. Как и во время первого полета, к ракете прикреплен схожий настоящему макет космического аппарата, который нужно будет выгрузить на орбиту на расстоянии 36 тысяч километров от Земли.

Полет продлится 12,5 минуты, а операция по отделению макета — девять часов, сообщает источник. После операции макет и разгонный блок "Бриз-М" отправятся на место последнего хранения спутников, где они остаются навсегда.