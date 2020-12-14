Ученые рассказали, что может осложнить течение COVID-19

Ученые Йельского университета выявили у пациентов с COVID-19 особенность иммунитета, осложняющую течение болезни.

Ученые Йельского университета выявили у пациентов с COVID-19 особенность иммунитета, осложняющую течение болезни.

Оказалось, что большое количество "неправильных" антител в крови, нацеливающихся на органы, ткани и на саму иммунную систему, а не на борьбу с вторгающимся вирусом, провоцировали осложнения при COVID-19 и продлевали течение инфекции. Исследование показало, что при большом количестве "аутоантител" ухудшается течение болезни, сообщается в Guardian.

Половые различия врожденной и адаптивной иммунной системы влияют на развитие коронавирусной болезни. У женщин меньше вероятность цитокинового штурма, который вызывает тяжелые последствия. На 39% чаще от COVID-19 умирали мужчины, несмотря на то, что риск заражения коронавирусом для женщин и мужчин одинаковый.