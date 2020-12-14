Члены МГ ОБСЕ из США и Франции прибыли с рабочим визитом в Ереван

Американский и французский сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Эндрю Шофер и Стефан Висконти прибыли в Ереван.

Американский и французский сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Эндрю Шофер и Стефан Висконти прибыли в Ереван.

Как сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян, в понедельник, 14 декабря, состоятся переговоры с представителями руководства страны.

Ранее представители Минской группы ОБСЕ находились в Баку, где встретились с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Последний на встрече заявил, что не звал их, и если им есть, что сказать, пускай говорят на камеру.

Согласно заявлению о перемирии в Нагорном Карабахе, принятому Арменией и Азербайджаном при посредничестве России в начале ноября, стороны конфликта договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в зоне соприкосновения разместились российские миротворцы, которые контролируют соблюдение мира.