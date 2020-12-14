Переболевшие COVID-19 рассказали о жалобах на здоровье спустя месяцы

Россияне, перенесшие коронавирус весной, приходят с жалобами на слабость, увеличенное давление, головокружение и проблемы с желудком, сообщил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Россияне, перенесшие коронавирус весной, приходят с жалобами на слабость, увеличенное давление, головокружение и проблемы с желудком, сообщил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Мужчины страдают от снижения уровня тестостерона, что приводит к потере мышечной массы. Не совсем ясно, как лечить таких пациентов, заявил врач. Об этом сообщила "Лента.ру".

Чаще всего к медикам обращаются люди старше 30 лет. По словам иммунолога, люди жалуются на то, что переболели COVID-19 весной, но чувствуют полноценного ощущения выздоровления.

В России всего за время пандемии зафиксировано около 2,6 млн случаев коронавируса. Показатель инфицированных по всему миру пересек отметку в 70,4 миллиона человек.