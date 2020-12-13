Боевики обстреляли четыре сирийских провинции за сутки

Террористы 37 раз за прошедшие сутки обстреляли территории ряда сирийских провинций.

Террористы 37 раз за прошедшие сутки обстреляли территории ряда сирийских провинций.

Атаки боевиков фиксировал российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС), сообщил заместитель руководителя Центра контр-адмирал Вячеслав Сытник. Обстрелы Идлибской зоны деэскалации происходили со стороны позиций запрещенной в России организации "Джебхат ан-Нусра". В провинции Идлиб зафиксировано 16 обстрелов, в Латакии — 11, в провинции Хама — шесть и в Алеппо — четыре обстрела.

Огня со стороны протурецких бандформирований за сутки выявлено не было. Представители ЦПВС провели три акции гуманитарной поддержки в провинциях Тартус, Даръа и Хасака. Местные жители получили 1130 продовольственных наборов, вес которых составил 4,34 тонны.

Российская военная полиция проводит патрулирование в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака. Наблюдение с воздуха проходило по маршруту от аэродрома Метрас до Махмудли и обратно.