Пресс-секретарь Пашиняна опровергла слухи о его отставке

Слухи об отставке Пашиняна не нуждаются в опровержении, заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.

Слухи об отставке Пашиняна не нуждаются в опровержении, заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.

Пресс-секретарь назвала слухи об отставке политика несерьезными. Некоторые СМИ сообщали, что Пашинян подал в отставку.

Пашинян сообщал о спокойной обстановке в Гадрутском районе Карабаха, где были выявлены нарушения режима прекращения огня. По его словам, в регион вошли российские миротворцы, которые обеспечивают порядок на данной территории.