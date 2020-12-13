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23:45   13 Декабря 2020
Политика

Пресс-секретарь Пашиняна опровергла слухи о его отставке

Пресс-секретарь Пашиняна опровергла слухи о его отставке

Слухи об отставке Пашиняна не нуждаются в опровержении, заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян.

Пресс-секретарь назвала слухи об отставке политика несерьезными. Некоторые СМИ сообщали, что Пашинян подал в отставку.

Пашинян сообщал о спокойной обстановке в Гадрутском районе Карабаха, где были выявлены нарушения режима прекращения огня. По его словам, в регион вошли российские миротворцы, которые обеспечивают порядок на данной территории.

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