23:33 13 Декабря 2020Общество
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 70,4 миллиона человек
Число заболевших коронавирусом в мире продолжает расти. На сегодняшний день зафиксировано 70,4 миллиона заразившихся.
Число заболевших коронавирусом в мире продолжает расти. На сегодняшний день зафиксировано 70,4 миллиона заразившихся.
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии 1 599 704 человека скончались из-за коронавирусной инфекции.
По информации ВОЗ, за минувшие сутки в мире выявлено 649 425 человек, которые были заражены COVID-19. За 24 часа от болезни погибли 10 718 пациентов.