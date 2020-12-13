Число заболевших COVID-19 в мире превысило 70,4 миллиона человек

Число заболевших коронавирусом в мире продолжает расти. На сегодняшний день зафиксировано 70,4 миллиона заразившихся.

Число заболевших коронавирусом в мире продолжает расти. На сегодняшний день зафиксировано 70,4 миллиона заразившихся.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии 1 599 704 человека скончались из-за коронавирусной инфекции.

По информации ВОЗ, за минувшие сутки в мире выявлено 649 425 человек, которые были заражены COVID-19. За 24 часа от болезни погибли 10 718 пациентов.