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23:33   13 Декабря 2020
Общество

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 70,4 миллиона человек

Число заболевших COVID-19 в мире превысило 70,4 миллиона человек

Число заболевших коронавирусом в мире продолжает расти. На сегодняшний день зафиксировано 70,4 миллиона заразившихся.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии 1 599 704 человека скончались из-за коронавирусной инфекции.

По информации ВОЗ, за минувшие сутки в мире выявлено 649 425 человек, которые были заражены COVID-19. За 24 часа от болезни погибли 10 718 пациентов.

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#воз #коронавирус #COVID-19

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