Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
23:08   13 Декабря 2020
Общество

Капитан команды "Что? Где? Когда?" заразился коронавирусом

Капитан команды "Что? Где? Когда?" заразился коронавирусом

Капитан одной из команд "Что? Где? Когда?" Алесь Мухин подхватил коронавирус. Об этом заявил ведущий игры Борис Крюк в прямом эфире.

Алесь Мухин является обладателем "Хрустальной совы". Он должен был участвовать в третьей игре зимней серии "Что? Где? Когда?", однако из-за болезни не смог присоединиться к остальным знатокам.

По данным ВОЗ, число случаев COVID-19 в мире превысило 70,4 млн. В России всю актуальную информацию о распространении вируса в стране можно узнать на портале стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#коронавирус #Что? Где? Когда? #алесь мухин

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров