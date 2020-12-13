Капитан команды "Что? Где? Когда?" заразился коронавирусом

Капитан одной из команд "Что? Где? Когда?" Алесь Мухин подхватил коронавирус. Об этом заявил ведущий игры Борис Крюк в прямом эфире.

Капитан одной из команд "Что? Где? Когда?" Алесь Мухин подхватил коронавирус. Об этом заявил ведущий игры Борис Крюк в прямом эфире.

Алесь Мухин является обладателем "Хрустальной совы". Он должен был участвовать в третьей игре зимней серии "Что? Где? Когда?", однако из-за болезни не смог присоединиться к остальным знатокам.

По данным ВОЗ, число случаев COVID-19 в мире превысило 70,4 млн. В России всю актуальную информацию о распространении вируса в стране можно узнать на портале стопкоронавирус.рф.