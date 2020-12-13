Reuters: данные Минфина США и NTIA были похищены хакерами

Совет национальной безопасности провел встречу в Белом доме 12 декабря из-за кибератаки.

Совет национальной безопасности провел встречу в Белом доме 12 декабря из-за кибератаки.

Данные Министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации оказались в руках хакеров, поддерживаемых иностранным правительством, передает Reuters со ссылкой на источники. В Белом доме прошла встреча Совета национальной безопасности США 12 декабря, где обсудили произошедшую кибератаку.

"Правительство США осведомлено об этих сообщениях, и мы принимаем все необходимые меры, чтобы выявить и устранить все возможные проблемы, связанные с этой ситуацией", — сообщил агентству пресс-секретарь СНБ Джон Улиотт.

Ранее сообщалось, что компьютерные сети расположенного в Мексике предприятия тайваньской компании Foxconn подверглись кибератаке с использованием вируса-шифровальщика. Предприятие занимается сборкой и доставкой электроники Foxconn во все регионы Южной и Северной Америки. Хакеры получили около 100 ГБ внутренних данных.