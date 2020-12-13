Российские миротворцы доставили 825 беженцев в их дома в Карабахе

Российские миротворцы сопроводили автобусы с 825 беженцами из Нагорного Карабаха. Люди смогли вернуться в свои дома, сообщили в Минобороны РФ.

Российские миротворцы сопроводили автобусы с 825 беженцами из Нагорного Карабаха. Люди смогли вернуться в свои дома, сообщили в Минобороны РФ.

Безопасность передвижения жителей Карабаха из Еревана в Степанакерт обеспечивали миротворцы и военная полиция из РФ. За обстановкой в регионе и соблюдением режима прекращения огня продолжают наблюдать российские военные на 23 наблюдательных пунктах.

Кроме обеспечения безопасности беженцев, миротворцы занимаются восстановлением инфраструктуры в Карабахе и оказанием гуманитарной помощи населению.

Российские миротворцы присутствуют в регионе в рамках соглашения, которое было достигнуто при посредничестве РФ между Арменией и Азербайджаном.