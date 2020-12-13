"Двойное отравление Навального": оппозиция готовится к выборам в Госдуме

Фейк о якобы двойном отравлении блогера Алексея Навального необходим для активизации протестов в России, считает доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов.

Фейк о якобы двойном отравлении блогера Алексея Навального необходим для активизации протестов в России, считает доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов.

Блогер должен вернуться на родину, чтобы начать активную деятельность, полагает эксперт. Слова доцента приводит Федеральное агентство новостей (ФАН). Карнаухов отреагировал на сообщения издания The Sunday Times о якобы втором отравлении Навального перед вылетом блогера в Берлин.

"Фактически речь идет о подготовке массовых протестных выступлений и нагнетания обстановки на теме выборов в Государственную Думу Российской Федерации", — полагает эксперт.

Чтобы запустить волну незаконных митингов, необходимо повысить актуальность Навального и "придать ему характер серьезного врага режима", подчеркивает Карнаухов.