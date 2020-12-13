Минские правоохранители задержали более 300 митингующих на акции протеста

Правоохранители задержали более 300 человек во время акций протеста в столице Белоруссии. Поводом стало "нарушение законодательства о массовых мероприятиях".

Правоохранители задержали более 300 человек во время акций протеста в столице Белоруссии. Поводом стало "нарушение законодательства о массовых мероприятиях".

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич сообщил, что несколько сотен жителей Минска были задержаны по статье 23.34 КоАП республики. Кроме того, части минчан вменялось неповиновение законному требованию сотрудников органов внутренних дел.

В стране несколько месяцев не стихают массовые акции протеста людей, несогласных с итогами президентских выборов. По данным ЦИК, победил на них Александр Лукашенко с 80,10% голосов. У его оппонента Светланы Тихановской было 10,12%.